البيئة: تأسيس شبكة حوكمة المناخ والموارد الطبيعية في البصرة

2022/08/28 | 20:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شاركت وزارة البيئة، اليوم الاحد، في مؤتمر الاعلان عن تأسيس شبكة حوكمة المناخ والموارد الطبيعية في محافظة البصرة الذي تقيمه منظمة ميرسي كور برعاية الحكومة المحلية والدوائر الخدمية في المحافظة .وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية، وليد الموسوي، بحسب بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز إن “مبادرة منظمة كور […]

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