الأهلي.. أول بنك عراقي يبدأ نشاطه في السعودية

2022/08/28 | 20:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض- مباشر: بدأ المصرف الأهلي العراقي تقديم خدماته المصرفية والمالية كأول بنك عراقي يزاول النشاط المصرفي عبر فرعه الأول في المملكة.من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي (فرع السعودية) يزيد أبونيان، إن المصرف سيتمكن عبر فرعه …

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