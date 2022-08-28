صحيفة التايمز: بريطانيا لم يعد لديها أسلحة لدعم كييف

2022/08/28 | 20:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: صرح مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، 08/28/2022، بأن الدعم المالي البريطاني للعمليات القتالية الأوكرانية...

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