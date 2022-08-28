2022/08/28 | 20:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: طالب نجفي يتهم المراقبين بسرقة دفاتره الامتحانية pic.twitter.com/BPUSDXF1Dt — المسلة (@Almasalah2) August 28, 2022...

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