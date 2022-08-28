الإطار: الكاظمي تلاعب بنتائج الانتخابات عبر

2022/08/28 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اتهم القيادي في الإطار التنسيقي محمد الصهيود، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى بتزوير نتائج الانتخابات عبر قراصنة في المخابرات الوطنية، مبينا ان مدة التزوير كانت 8 دقائق 35 ثانية لغرض بقاء حكومته. وقال الصيهود في حديث لـ (بغداد اليوم ) ان" الكاظمي زور الانتخابات من خلال اربع أشخاص هكرية من المخابرات دخلوا على سيرفرات أجهزة الاقتراع بمدة تصل إلى ثمان دقائق وخمسة وثلاثين ثانية لغرض إعطاء معادلة للمقاعد بين الكتل حتى تصبح أزمة بعد اعلان النتائج ليبقى الكاظمي وحكومته مدة أطول في إدارة الحكومة .وبين الصيهود ان" مشروع التزوير اعد له قبل إجراء الانتخابات من خلال دولة أوروبية لم يسمها بأسناد دول إقليمية".

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