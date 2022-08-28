الكشف عن نتائج احباط تسلل داعشي في

2022/08/28 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، نتائج عمليات احباط تسلل داعشي في حوض الطبج اقصى شمال شرق ديالى.وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "مفزرة ميدانية تتالف من 4 مسلحين تنتمي الى داعش حاولت في ساعة متاخرة من مساء يوم امس التسلل في الجهة الشرقية لحوض الطبج شمال شرق ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) في محاولة منها لاستهداف نقطة مرابطة متقدمة للفرقة الاولى الجيش العراقي من خلال اسلحة القنص ومن ثم المهاجمة بالاسلحة المتوسطة بعد الالتفاف".واضاف المصدر، ان "الاستخبارات العسكرية كانت قد اعدت كمين للمفرزة وتم رصد تحركاتها من خلال كاميرات حرارية عن بعد حتى تم الاطاحة بها بعد قصف مركز مؤكدا بان جميع افراد المفرزة قتلوا وهو انجاز اخر في محاربة داعش وخلاياه النائمة".

واوضح فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اليوم السبت، رصد تسلل مفرزة من عصابات داعش الارهابية شمالي محافظة ديالى.

وبحسب الفيديو، فأن القوات الامنية رصدت محاولة تسلل مفرزة من عصابات داعش الارهابية في عمق حوض الطبج شمال ديالى.

ويأتي الفيديو، قبل قصفهم واحباط عملية التسلل من قبل مدفعية الجيش العراقي.

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