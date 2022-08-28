مكتب السيد السيستاني: يوم غدٍ الإثنين هو الأول من شهر صفر

2022/08/28 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد مكتب السيد علي السيستاني في النجف، اليوم الاحد، اول ايام شهر صفر.

وذكر المكتب في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) أن "يوم غدٍ الإثنين الموافق (29 / 8 / 2022 م) هو الأول من شهر صفر لعام 1444 للهجرة".

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