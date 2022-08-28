2022/08/28 | 21:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0U8q_afR8IA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نيجرفان بارزاني يزور بغداد والنجف الأشرف حاملا مبادرة سياسية جديدة | تقرير أحمد عرام) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نيجرفان بارزاني يزور بغداد والنجف الأشرف حاملا مبادرة سياسية جديدة | تقرير أحمد عرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).