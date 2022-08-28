2022/08/28 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



وزارة التربية تمنع إقامة حفلات التخرج وتذكر الأسباب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. وزارة التربية تمنع إقامة حفلات التخرج وتذكر الأسباب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. وزارة التربية تمنع إقامة حفلات التخرج وتذكر الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).