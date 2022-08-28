السعودية.. هيئة مكافحة الفساد توقف 76 شخصا بعد جولات رقابية على وزارات مثل العدل والداخلية

2022/08/28 | 21:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، يوم الأحد، التحقيق مع 195 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 76 منهم، وذلك عبر 3321 جولة رقابية، خلال الشهر الحالي، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية.

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