2022/08/28 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت السلطات الهندية، الأحد، عملية هدم برجين شاهقين، كانا أقيما بشكل غير قانوني بالقرب من العاصمة، وذلك باستخدام أكثر من 3500 كيلوغرام من المتفجرات، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن المبنيين قد شيدا بشكل مخالف للمعايير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. 3500 كيلوغرام متفجرات تهدم برجين سكنيين خلال ثوان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. 3500 كيلوغرام متفجرات تهدم برجين سكنيين خلال ثوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).