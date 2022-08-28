الصين.. موجة حر غير مسبوقة تقضي على المحاصيل الزراعية

2022/08/28 | 21:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر علماء البيئة الصينيون من أن الاحتباس الحراري سيتسبب في موجات حر غير مسبوقة تؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية على نطاق واسع في البلاد.

وتسببت موجة الحر الكبيرة في الصين في إتلاف المحاصيل الزراعية على نطاق واسع مما أدى إلى أضرار مادية كبيرة للمزارعين الذين تعتبر الزراعة مصدر رزقهم الأساسي.

وخصصت الحكومة الصينية مبلغ 10 مليارات يوان (1,45 مليار يورو) من المساعدات للمزارعين لتأمين حصاد الخريف، خصوصا الأرز.

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