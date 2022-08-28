تمثال وزنه 200 كغ يقتل طفلة إيطالية في ألمانيا

2022/08/28 | 21:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الأحد، أن طفلة إيطالية قتلت بسقوط تمثال حجري يزن 200 كغ عليها في فندق بمدينة ميونيخ.

وقالت الشرطة إن الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات صدمها التمثال الذي يبلغ وزنه 200 كيلوغرام (440 رطلا) في فناء الفندق مساء الجمعة.

وتمكن الناس في مكان الحادث من تحرير الطفلة والاتصال بخدمات الطوارئ، لكنها توفيت لاحقا في أحد مستشفيات ميونيخ.

ولم يكن من الواضح سبب سقوط التمثال، حيث أكدت الشرطة أن التحقيق جار.

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