الدفاعات الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية قرب القرم

2022/08/28 | 21:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد عمدة مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية في المدينة أسقطت مسيّرة أوكرانية اقتربت من أجواء خليج خيرسونيس المحاذي لسيفاستوبول.وقال رازفوجايف عبر "تيليغرام": "أسقطت دفاعات سيفاستوبول الجوية طائرة مسيرة فوق البحر بالقرب من خليج خيرسونيس، والوضع تحت السيطرة بالكامل".يذكر أن قوات كييف كثفت مؤخرا محاولاتها لضرب القرم بالمسيرات، فيما تتصدى الدفاعات الروسية لها، ولم تسفر هذه المحاولات حتى الآن عن أي خسائر بشرية.

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