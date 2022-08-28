القبض على شخصين بحوزتهما طفل رضيع كانا يرومان بيعه وسط بغداد

2022/08/28 | 21:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قبضت نجدة بغداد، اليوم الأحد، على شخصين بحوزتهما طفل رضيع كانا يرومان بيعه في منطقة الشيخ عمر.

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