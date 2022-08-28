2022/08/28 | 21:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت المنصات الرقمية العراقية ضجة واسعة بسبب صورة جمعت بين وزير الزراعة وماريا فرهاد ملكة جمال العراق لعام 2021..فما القصة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمعتهما صورة بمكتبه.. العراقيون يتساءلون: ما علاقة وزير الزراعة بملكة الجمال؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمعتهما صورة بمكتبه.. العراقيون يتساءلون: ما علاقة وزير الزراعة بملكة الجمال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).