هيئة الإعلام والإتصالات تفاتح الجهات الحكومية المختصة لإلغاء ضريبة كارتات شحن الموبايل

2022/08/28 | 21:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، مساع لإلغاء ضريبة كارتات شحن الموبايل.

وقال المعاون الفني لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات، محمد عبد الله الغرباوي، إن “الهيئة فاتحت عدداً من الجهات الحكومية، ووزارة المالية، والبرلمان لالغاء الضريبة على كارتات شحن الموبايل”.

وأضاف، أن “الفائض المالي وارتفاع اسعار النفط يسمح بالغاء الضربية على كارتات الشحن وعلى ضوء ذلك تمت مخاطبة وزارة المالية”، مبينا أن “الوزارة أكدت أنها ستنظر في هذا الطلب”.

وأشار إلى أن “الغاء ضريبة 20% على كارتات الموبايل ستسمح بتقليل التكاليف على المواطن، وأيضاً تشجيعه على شراء الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات والاستفادة منها”، موضحا أن “طلب الغاء الضريبة قد يناقش ضمن لجنة اعداد الموازنة والبرلمان”.

وبيّن، أن “الهيئة وضّحت وجهة نظرها وننتظر أن يرفع طلبنا ضمن موازنة 2022 أو الموازنة المقبلة”.

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