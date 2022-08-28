2022/08/28 | 21:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، ردّ فعل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، بعد غيابه عن التسجيل أمام بورنموث.

واكتسح ليفربول ضيفه بورنموث، بنتيجة 9- صفر، أمس السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للبريميرليج، في مباراة غاب فيها صلاح عن التسجيل أو الصناعة.

وواجه صلاح سوء حظ كبير على مدار شوطي المباراة، حيث أهدر 3 فرص محققة.



وحصل صلاح على أقل تقييم بين لاعبي ليفربول بـ 6.1 درجة من 10.وبحسب صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية، فقد انتظر الصحفيون في الممر الخاص بملعب آنفيلد، في محاولة لمقابلة صلاح، وإجراء لقاء صحفي معه، لمعرفة رد فعله حول عدم التسجيل.

من جانبه، رفض صلاح إجراء المقابلة، وبان عليه الإحباط الكبير، وقال “لا” بضحكة ساخرة، “لم أسجل أي شيء اليوم”، ما آثار الضحك بين الصحفيين.

جدير بالذكر أن صلاح سجل هدفين فقط منذ بداية الموسم، في شباك فولهام ومانشستر يونايتد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد غيابه عن التسجيل أمام بورنموث.. صلاح “لا لم أسجل أي هدف” ما أثار الضحك وسط الصحفيين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد غيابه عن التسجيل أمام بورنموث.. صلاح “لا لم أسجل أي هدف” ما أثار الضحك وسط الصحفيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).