2022/08/28 | 21:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الشريفي .. مبشر جديد ام معارض سديد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _l9vp2Jvods
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الشريفي .. مبشر جديد ام معارض سديد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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