هيئة الحج تعلن صدور أولى تأشيرات العمرة البرية

2022/08/28 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم الأحد، صدور أولى تأشيرات العمرة البرية.

وقالت الهيئة في بيان، إنه “استكمالا للموافقات التي نجح رئيس الهيئة سامي المسعودي باتمامها خلال موسم الحج مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، تم اليوم اصدار اولى التأشيرات البرية للمعتمرين العراقيين للمغادرة عبر منفذ عرعر الحدودي”.

وأشارت إلى أن “فتح منفذ عرعر الحدودي امام المعتمرين يعد سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الهيئة”، لافتا الى أن “ذلك سيساهم بتقليل الكلفة على المعتمرين وسهولة زيارة بيت الله الحرام”.

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