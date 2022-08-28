2022/08/28 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنَ مكتبُ المرجع الديني الاعلى

السيد علي السيستاني، في محافظة النجف،

الاحد، عن موعد بداية شهر صفر.

وذكر المكتب في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية أن “يوم غدٍ الإثنين الموافق

(٢٩ / ٨ / ٢٠٢٢ م) هو الأول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب المرجع السيستاني يحدد غرة شهر صفر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب المرجع السيستاني يحدد غرة شهر صفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).