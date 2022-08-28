حزب الله يهدد إسرائيل بفيديو جديد: السفن تحت مرمى النيران

2022/08/28 | 22:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشر حزب الله اللبناني، الأحد 08/28/2022، مقطعا مصورا يظهر رصده للسفينة مخصصة لاستخراج الغاز...

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