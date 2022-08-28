2022/08/28 | 22:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، الأحد 08/28/2022، عدم تأثر الرواتب بوجود الموازنة...

ظهرت المقالة مستشار الكاظمي: قضية الرواتب مؤمنة ليست لها علاقة بغياب الموازنة أولاً على المسلة.

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