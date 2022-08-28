2022/08/28 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كمين محكم لقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بالتنسيق مع استخبارات الحشد أسفر عن من قتل اخطر قيادات داعش البالغ عددهم أربعة بمدينة الموصل وجرح عدد اخر من المجموعة، والعملية مستمرة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي: كمين يطيح بـ”قيادات خطيرة من داعش” في الموصل المركز الخبري الوطني.

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