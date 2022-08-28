2022/08/28 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل مطالبة روسيا بوقف القتال، والانسحاب من منطقة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ونقل السيطرة عليها لكييف.وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: “ستواصل الولايات المتحدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن: لن نتوقف عن مطالبة روسيا بالانسحاب من محطة زابوروجيه المركز الخبري الوطني.

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