2022/08/28 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عصابة مكونة من رجال ونساء تقوم بالاتجار بالبشر والسرقة والسمسرة في ميسان.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من (4) أفراد نصفهم من النساء تقوم بالاتجار بالبشر وسرقة منازل المواطنين والسمسرة في إحدى مناطق مدينة العمارة".

وأضافت انه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا وإجراء كشف الدلالة لآخر عملية سرقة وجاء مطابقا لأقوالهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكونة من رجال ونساء.. القبض على عصابة تتاجر بالبشر في ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكونة من رجال ونساء.. القبض على عصابة تتاجر بالبشر في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).