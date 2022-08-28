مقتل اربعة قيادات بارزة بداعش في كمين نوعي بنينوى

2022/08/28 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي، اليوم الاحد، مقتل اربعة قيادات بارزة بداعش في كمين نوعي في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) أنه "في كمين محكم وبالتنسيق مع استخبارات الحشد تمكنت القوات من قتل اخطر قيادات داعش البالغ عددهم أربعة بمدينة الموصل".

وأكدت أنه "تم جرح عدد اخر من المجموعة، والعملية مستمرة لغاية الان".

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