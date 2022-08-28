الاطار للتيار: تتحملون المسؤولية في الاخفاق السياسي-عاجل

2022/08/28 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحمل الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، التيار الصدري الانغلاق السياسي في البلاد، مبينا انه يتحمل ما يجري من الاخاق كونه كان مشتركا بالعملية السياسية.وقال عضو الاطار التنسيقي عباس المالكي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التيار الصدري مشاركاً في العملية السياسية منذ العام 2003 ولغاية اليوم".واضاف ان "الحكومة الحالية هي حكومة التيار الصدري كون رئيس الوزراء يأتمر بأمر التيار".

لافتا الى ان "التيار في بداية الأمر مع القانون ونتائج الانتخابات ثم بعد ذلك اصبح ضد القانون وضد الانتخابات".

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