العراق يعلن نجاحه بالحصول على أول تأشيرة برية لتأدية العمرة في السعودية

2022/08/28 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاحد، عن صدور اولى تأشيرات العمرة البرية للمعتمرين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استكمالا للموافقات التي نجح رئيس الهيئة، سامي المسعودي، باتمامها خلال موسم الحج مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، تم اليوم اصدار اولى التأشيرات البرية للمعتمرين العراقيين للمغادرة عبر منفذ عرعر الحدودي".

وأشارت إلى "فتح منفذ عرعر الحدودي امام المعتمرين يعد سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الهيئة، حيث ستساهم بتقليل الكلفة على المعتمرين وسهولة زيارة بيت الله الحرام".

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