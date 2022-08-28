مستشار الحكومة: الرواتب مؤمنة ولا تتأثر بالموازنة

2022/08/28 | 22:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند عدم اقرار الموازنة يتم الاستمرار بصرف 1/12 من الموازنة التشغيلية.

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