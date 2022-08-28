2022/08/28 | 22:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wK3uCZAKdYA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غالب الدعمي: نتوقع وقوع قتال شيعي شيعي وعلى الجميع التنازل وحل المشاكل حفاظا على الدماء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غالب الدعمي: نتوقع وقوع قتال شيعي شيعي وعلى الجميع التنازل وحل المشاكل حفاظا على الدماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).