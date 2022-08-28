سكنت فيه أجاثا كريستي وزاره جبرا إبراهيم جبرا.. منزل

2022/08/28 | 22:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشرفة مطلة على نهر دجلة في "كرادة مريم" (إحدى أقدم مناطق العاصمة بغداد) كانت تجلس أجاثا كريستي في منزلها -المعروض للبيع حاليا- لكتابة رواياتها التي تناولت العراق في 4 منها.

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