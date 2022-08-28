البيتكوين يتجاوز الـ20 ألف دولار بعد انخفاض على مدار يومين

2022/08/28 | 23:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لامست عملة البيتكوين المشفرة مستوى 20 ألف دولار يوم الأحد بعد تراجع كبير في سوق العملات المشفرة، مدفوعة بمخاوف رفع الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة.

وسجلت العملة مساء اليوم 20138 دولارا بارتفاع 1.30%، بعد أنا لامست 19823 دولارا في وقت سابق، بحسب بيانات موقع “كوين ديسك”.

ويأتي ذلك بعد انخفاض لمدة يومين بنسبة 7.6%، متحركة جنبا إلى جنب مع الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر “جاكسون هول”.

وينظر إلى المستوى 20000 دولار بمثابة حاجز دعم لبيتكوين عندما وصل إلى أدنى مستوياته في الأشهر الأخيرة، لكن العملة المشفرة شقت طريقها للأعلى في الأسابيع الأخيرة ووصلت 25 ألفا، بحسب وكالة “بلومبيرغ”.

وجاءت التقلبات وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار وحجم ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، وتأثيرها على الأصول الأكثر خطورة مثل “بيتكوين” والأسهم.

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