الدبيبة يعلن ملاحقة

2022/08/28 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، إصدار قرار بإلقاء القبض على منافسه على السلطة، رئيس الحكومة المعين من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بعد يوم من الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط 32 قتيلا و 159 جريحا، في العاصمة الليبية، طرابلس.

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