مستشار الكاظمي: قضية الرواتب ليست لها علاقة بوجود الموازنة من عدمها

2022/08/28 | 23:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، اليوم الأحد، عدم تأثر الرواتب بوجود الموازنة من عدمه، فيما أوضح إمكانية إقرار قانون يمنح الحكومة الحالية التصرف بالفائض المالي.

وقال الجبوري في تصريح للعراقية الإخبارية، إن “الفائض المالي لا يمكن التحكم به أو انفاقه الا بقانون”، مبينا أن “قضية الرواتب والالتزام بالموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية ليست لها علاقة بوجود الموازنة من عدمها اعتمادا على المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019”.



وأضاف، “عند عدم اقرار الموازنة يتم الاستمرار بصرف 1/12 من الموازنة التشغيلية اعتمادا على بيانات السنة المالية السابقة وكذلك من الموازنة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع والمحافظات بالاعتماد على الانجاز المتحقق”.



وتابع، “طالبنا عام 2020 بقانون تمويل العجز والاقتراض وعام 2022 بقانون الامن الغذائي، واذا استمر الوضع على ما هو عليه عام 2023، فإن الحكومة الحالية لا تستطيع ارسال مشاريع قوانين، ومن الممكن مطالبة مجلس النواب باقرار مقترح قانون يضيف بعض الصلاحية والغطاء القانوني لتتصرف الحكومة ببعض الفائض المالي المتحقق لتزيد النفقات المهمة”، موضحا أنه “اذا لم يكن هناك غطاء قانوني للانفاق فستلتزم الحكومة بصرف 1/12 للموازنتين التشغيلية والاستثمارية”.

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