برشلونة يقسو على بلد الوليد برباعية

2022/08/28 | 23:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كرم نادي برشلونة وفادة ضيفه بلد الوليد بأربعة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت...

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