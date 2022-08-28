2022/08/28 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبلوماسية القيمة والهجع – ياس خضير البياتي مازالت فضائح العراق مستمرة؛ فضائح النظام التي تسيطر عليه القوى الدينية التي لا تخاف الله لا في السماء والأرض.فما بين فتاواهم وفتاوى الله عشرين سنة ضوئية بمنطق العلم، أي إن الضوء يستغرق 20 ألف مليون سنة حتى يقطع المسافة بين الأرض والسماء الدنيا.فلا ترعبهم قطعة القماش […]

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