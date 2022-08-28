2022/08/28 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادة والقرار والإحسان – صلاح الدين الجنابي تتحدث أدبيات الإدارة والقيادة عن إنتقال الفكر الإداري من منظمات السيطرة والأمر إلى المنظمات الممكنة ومن المنظمات متعددة المستويات ذات الهيكل التنظيمي الطويل إلى المنظمات المفلطحة ذات الهيكل التنظيمي قليل المستويات، رافق هذا التحول تجديد وتحديث في مفاهيم القيادة ومسمياتها وأساليبها ولا زال التغيير والتحديث والتطوير مستمراً لما […]

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