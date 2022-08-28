2022/08/28 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالة رياضية للكلاب في أبوظبي لمواجهة حرارة الصيف { ابوظبي-(أ ف ب) – خلال فصل الصيف الذي تشهد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، تبقى الكلاب في منازل أصحابها الذين لا ينزهونها في الخارج سوى لأوقات قصيرة جداً، لكنّ مبادرة جديدة في أبوظبي تسعى إلى توفير فرصة المشي لهذه الحيوانات الاليفة […]

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