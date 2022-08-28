2022/08/28 | 23:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، لمراسل شبكة CNN جيم سيوتو، آخر تطورات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، حيث قال كيربي: “نحن بالتأكيد أقرب اليوم مما كنا عليه قبل حوالي أسبوعين".وأضاف أن ذلك بفضل استعداد إيران للتنازل عن بعض مطالبها الأساسية حيال المحادثات الجارية بشأن الاتفاق النووي.مؤكدًا على وجود بعض الفجوات بين جميع الأطراف ولكن العمل سيتواصل لتحقيق نتيجة إيجابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيربي يكشف لـCNN آخر تطورات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيربي يكشف لـCNN آخر تطورات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).