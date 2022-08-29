ترقب في بغداد للمبادرة الكردية وفرص الحل لا تزال محدودة

2022/08/29 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ يوشك‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬ان‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬ليشرع‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬تتضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬العراق‭ ‬ويحمل‭ ‬بارزاني‭ ‬مبادرة‭ ‬زعيم‭ ‬حزبه‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬لبناء‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الفرقاء‭ ‬الشيعة‭ ‬بغية‭ ‬الانطلاق‭ ‬الى‭ ‬مشتركات‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‭ .‬فيما‭ ‬تبدو‭ ‬الفرص‭ ‬صعبة‭ ‬ومحدودة‭ […]

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