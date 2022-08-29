الورطة.. وفرص المبادرة الكردية ‬

2022/08/29 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام في‭ ‬المعطيات‭ ‬العراقية‭ ‬المتداولة،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬طرف‭ ‬مؤهل‭ ‬لتبني‭ ‬مبادرة‭ ‬سياسية‭ ‬توقف‭ ‬تداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬ولا‭ ‬أقول‭ ‬تنهيها،‭ ‬سوى‭ ‬الجانب‭ ‬الكردي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحزبين‭ ‬الكبيرين‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية،‭ ‬ولاسيما‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬لزعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬،‭ ‬والزيارة‭ ‬المرتقبة‭ ‬لرئيس‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭.‬ ذلك‭ ‬انَّ‭ ‬اية‭ […]

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