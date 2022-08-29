2022/08/29 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام في المعطيات العراقية المتداولة، لا يوجد طرف مؤهل لتبني مبادرة سياسية توقف تداعيات الأزمة ولا أقول تنهيها، سوى الجانب الكردي من خلال الحزبين الكبيرين في أربيل والسليمانية، ولاسيما ما يجري التعامل معه من جهود لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ، والزيارة المرتقبة لرئيس الإقليم الكردي نيجرفان بارزاني الى بغداد. ذلك انَّ اية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الورطة.. وفرص المبادرة الكردية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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