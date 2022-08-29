رئيس الموساد إلى واشنطن لبحث الاتفاق النووي الإيراني

2022/08/29 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ (‬الموساد‭) ‬سيتوجه‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أوائل‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬تتعلق‭ ‬بإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭.‬‮ ‬ وستكون‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬أحدث‭ ‬المحاولات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لثني‭ ‬القوى‭ ‬الغربية‭ ‬عن‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭.‬‮ ‬ وترى‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬سيسهل‭ ‬تمويل‭ ‬المسلحين‭ ‬المدعومين‭ […]

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