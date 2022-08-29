وزارة المالية تعلن وفاة مدير عام دائرة المحاسبة إثر مرض عضال

2022/08/29 | 00:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنعت وزارة المالية، مدير عام دائرة المحاسبة في الوزارة سحر هادي حميد اثر مرض.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزارة المالية تنعى فقيدتها المرحومة سحر هادي حميد مدير عام دائرة المحاسبة في الوزارة اثر مرض عضال والتي قدمت طوال سنوات خدمتها خدمات جليلة للوزارة".وأضاف البيان، أنه "وبهذا الخبر الأليم تعرب الوزارة عن اسفها لهذه الخسارة الكبيرة ، سائلين المولى (عز و جل) ان يتغمد روحها الجنة وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان" .

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