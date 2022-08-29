’مدعومة من أطراف الإطار’.. حزب بارزاني يتحدث عن زيارة مرتقبة للصدر

2022/08/29 | 00:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي اليوم الأحد، عن تفاصيل “مبادرة” أكد أنها مدعومة من قبل أطراف الإطار التنسيقي، وفحواها “زيارة رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني للحنّانة ولقاء مع الصدر”.وقال الفيلي في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إنه “قبل فترة طُلب من رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني زيارة الحنّانة نظراً لما يملكه […]

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حزب بارزاني يتحدث عن زيارة مرتقبة للصدر أولاً على ايرث نيوز.

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