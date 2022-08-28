رئيسة وزراء فنلندا والرقص.. هيلاري كلينتون تغرد بصورة وجملة

2022/08/29 | 00:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعمت المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، الأحد، على تويتر رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، التي تعرضت لانتقادات بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص مع أصدقاء، كاتبة "استمري بالرقص".

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