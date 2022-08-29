إيران توسع نفوذها في البحر الأحمر بالمدمرات المتطورة

2022/08/29 | 00:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يشهد البحر الأحمر منذ مدة ليست قصيرة وجوداً منتظماً للجيش الإيراني، بعدما أشارت حوادث عديدة...

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