2022/08/29 | 00:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، 08/28/2022، جهود نائب رئيس محكمة استئناف بغداد...

ظهرت المقالة زيدان يثمن جهود قاضي اصدر أوامر قبض بحق محاصري مجلس القضاء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يثمن جهود قاضي اصدر أوامر قبض بحق محاصري مجلس القضاء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يثمن جهود قاضي اصدر أوامر قبض بحق محاصري مجلس القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).