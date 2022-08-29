2022/08/29 | 00:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2GuUuJMcTus

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #بالعراقي.. توصيات الأمم المتحدة لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #بالعراقي.. توصيات الأمم المتحدة لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).