وزير الخارجية يزور طهران يوم غد الإثنين لطرح عدة ملفات

2022/08/29 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، زيارة الوزير فؤاد حسين العاصمة الإيرانية طهران غداً الاثنين.

وقال الصحاف في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) أن "وزير الخارجية فؤاد حسين يزمع زيارة طهران غداً واللقاء بكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية"، مبينا انه "سيبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل الدفع بها لصالح الشعبين الجارين".

وأضاف، ان "حسين سيبحث الجانبان الأوضاع على مستوى المنطقة والعلاقات الإيرانية الخليجية، وتطورات المباحثات في الملف النووي الإيراني".

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